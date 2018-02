IPL SCHEDULE: MI-CSK to play opener, final in Mumbai

NEWS: VIVO Indian Premier League 2018 fixtures announced



Mumbai Indians, being the champions of last edition were an automatic choice to host the opening ceremony and final of the tournament. The defending champions will host the qualifier one of the payoffs. However, the venue for the second qualifier and eliminator were not announced by BCCI, mainly due to the absence of last year’s runner-up Rising Pune Supergiant 60 matches, including the play-offs will be played across 9 venues in 51 days.The first double header will be held on April 8 with Delhi Daredevils hosting Kings XI Punjab in the first game, followed by a clash between Kolkata Knight Riders and Royal Challengers Bangalore at the Eden Gardens.There are 12 double headers in total.In another notable announcement, the BCCI chose not tinker with the timings of the double headers. Broadcasters Star Sports had requested the board to change the timings of the double headers from 4 PM IST to 5.30 PM IST and 8 PM IST to 7 PM IST. But their demands were not met with and the matches will be on usual timings.This IPL will mark the return of Chennai Super Kings and Rajasthan Royals after serving a two-year ban. Royals will play their home matches in the Sawai Mansingh stadium in Jaipur. They will play their first match against Sunrisers Hyderabad on April 9.Saturday 7th April 2018Mumbai Indians v Chennai Super Kings Match 1, 20:00 IST (14:30 GMT), Wankhede Stadium, MumbaiSunday 8th April 2018Delhi Daredevils v Kings XI Punjab Match 2, 16:00 IST (10:30 GMT), Feroz Shah Kotla Ground, DelhiKolkata Knight Riders v Royal Challengers Bangalore, Match 3, 20:00 IST (14:30 GMT), Eden Gardens, KolkataMonday 9th April 2018Sunrisers Hyderabad v Rajasthan Royals, Match 4, 20:00 IST (14:30 GMT), Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium, HyderabadTuesday 10th April 2018Chennai Super Kings v Kolkata Knight Riders Match 5, 20:00 IST (14:30 GMT), M. A. Chidambaram Stadium, ChennaiWednesday 11th April 2018Rajasthan Royals v Delhi Daredevils Match 6, 20:00 IST (14:30 GMT), Sawai Mansingh Stadium, JaipurThursday 12th April 2018Sunrisers Hyderabad v Mumbai Indians Match 7, 20:00 IST (14:30 GMT), Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium, HyderabadFriday 13th April 2018Royal Challengers Bangalore v Kings XI Punjab Match 8, 20:00 IST (14:30 GMT), M. Chinnaswamy Stadium, BengaluruSaturday 14th April 2018Mumbai Indians v Delhi Daredevils Match 9, 16:00 IST (10:30 GMT), Wankhede Stadium, MumbaiKolkata Knight Riders v Sunrisers Hyderabad Match 10, 20:00 IST (14:30 GMT), Eden Gardens, KolkataSunday 15th April 2018Royal Challengers Bangalore v Rajasthan Royals Match 11, 16:00 IST (10:30 GMT), M. Chinnaswamy Stadium, BengaluruKings XI Punjab v Chennai Super Kings Match 12, 20:00 IST (14:30 GMT), Holkar Cricket Stadium, IndoreMonday 16th April 2018Kolkata Knight Riders v Delhi Daredevils Match 13, 20:00 IST (14:30 GMT), Eden Gardens, KolkataTuesday 17th April 2018Mumbai Indians v Royal Challengers Bangalore Match 14, 20:00 IST (14:30 GMT), Wankhede Stadium, MumbaiWednesday 18th April 2018Rajasthan Royals v Kolkata Knight Riders Match 15, 20:00 IST (14:30 GMT), Sawai Mansingh Stadium, JaipurThursday 19th April 2018Kings XI Punjab v Sunrisers Hyderabad Match 16, 20:00 IST (14:30 GMT), Holkar Cricket Stadium, IndoreFriday 20th April 2018Chennai Super Kings v Rajasthan Royals Match 17, 20:00 IST (14:30 GMT), M. A. Chidambaram Stadium, ChennaiSaturday 21st April 2018Kolkata Knight Riders v Kings XI Punjab Match 18, 16:00 IST (10:30 GMT), Eden Gardens, KolkataDelhi Daredevils v Royal Challengers Bangalore Match 19, 20:00 IST (14:30 GMT), Feroz Shah Kotla Ground, DelhiSunday 22nd April 2018Sunrisers Hyderabad v Chennai Super Kings Match 20, 16:00 IST (10:30 GMT), Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium, HyderabadRajasthan Royals v Mumbai Indians Match 21, 20:00 IST (14:30 GMT), Sawai Mansingh Stadium, JaipurMonday 23rd April 2018Kings XI Punjab v Delhi Daredevils Match 22, 20:00 IST (14:30 GMT), Holkar Cricket Stadium, IndoreTuesday 24th April 2018Mumbai Indians v Sunrisers Hyderabad Match 23, 20:00 IST (14:30 GMT), Wankhede Stadium, MumbaiWednesday 25th April 2018Royal Challengers Bangalore v Chennai Super Kings Match 24, 20:00 IST (14:30 GMT), M. Chinnaswamy Stadium, BengaluruThursday 26th April 2018Sunrisers Hyderabad v Kings XI Punjab Match 25, 20:00 IST (14:30 GMT), Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium, HyderabadFriday 27th April 2018Delhi Daredevils v Kolkata Knight Riders Match 26, 20:00 IST (14:30 GMT), Feroz Shah Kotla Ground, DelhiSaturday 28th April 2018Chennai Super Kings v Mumbai Indians Match 27, 20:00 IST (14:30 GMT), M. A. Chidambaram Stadium, ChennaiSunday 29th April 2018Rajasthan Royals v Sunrisers Hyderabad Match 28, 16:00 IST (10:30 GMT), Sawai Mansingh Stadium, JaipurRoyal Challengers Bangalore v Kolkata Knight Riders Match 29, 20:00 IST (14:30 GMT), M. Chinnaswamy Stadium, BengaluruMonday 30th April 2018Chennai Super Kings v Delhi Daredevils Match 30, 20:00 IST (14:30 GMT), M. A. Chidambaram Stadium, ChennaiTuesday 1st May 2018Royal Challengers Bangalore v Mumbai Indians Match 31, 20:00 IST (14:30 GMT), M. Chinnaswamy Stadium, BengaluruWednesday 2nd May 2018Delhi Daredevils v Rajasthan Royals Match 32, 20:00 IST (14:30 GMT), Feroz Shah Kotla Ground, DelhiThursday 3rd May 2018Kolkata Knight Riders v Chennai Super Kings Match 33, 20:00 IST (14:30 GMT), Eden Gardens, KolkataFriday 4th May 2018Kings XI Punjab v Mumbai Indians Match 34, 20:00 IST (14:30 GMT), IS Bindra Stadium, MohaliSaturday 5th May 2018Chennai Super Kings v Royal Challengers Bangalore Match 35, 16:00 IST (10:30 GMT), M. A. Chidambaram Stadium, ChennaiSunrisers Hyderabad v Delhi Daredevils Match 36, 20:00 IST (14:30 GMT), Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium, HyderabadSunday 6th May 2018Mumbai Indians v Kolkata Knight Riders Match 37, 16:00 IST (10:30 GMT), Wankhede Stadium, MumbaiKings XI Punjab v Rajasthan Royals Match 38, 20:00 IST (14:30 GMT), IS Bindra Stadium, MohaliMonday 7th May 2018Sunrisers Hyderabad v Royal Challengers Bangalore Match 39, 20:00 IST (14:30 GMT), Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium, HyderabadTuesday 8th May 2018Rajasthan Royals v Kings XI Punjab Match 40, 20:00 IST (14:30 GMT), Sawai Mansingh Stadium, JaipurWednesday 9th May 2018Kolkata Knight Riders v Mumbai Indians Match 41, 20:00 IST (14:30 GMT), Eden Gardens, KolkataThursday 10th May 2018Delhi Daredevils v Sunrisers Hyderabad Match 42, 20:00 IST (14:30 GMT), Feroz Shah Kotla Ground, DelhiFriday 11th May 2018Rajasthan Royals v Chennai Super Kings Match 43, 20:00 IST (14:30 GMT), Sawai Mansingh Stadium, JaipurSaturday 12th May 2018Kings XI Punjab v Kolkata Knight Riders Match 44, 16:00 IST (10:30 GMT), IS Bindra Stadium, MohaliRoyal Challengers Bangalore v Delhi Daredevils Match 45, 20:00 IST (14:30 GMT), M. Chinnaswamy Stadium, BengaluruSunday 13th May 2018Chennai Super Kings v Sunrisers Hyderabad Match 46, 16:00 IST (10:30 GMT), M. A. Chidambaram Stadium, ChennaiMumbai Indians v Rajasthan Royals Match 47, 20:00 IST (14:30 GMT), Wankhede Stadium, MumbaiMonday 14th May 2018Kings XI Punjab v Royal Challengers Bangalore Match 48, 20:00 IST (14:30 GMT), IS Bindra Stadium, MohaliTuesday 15th May 2018Kolkata Knight Riders v Rajasthan Royals Match 49, 20:00 IST (14:30 GMT), Eden Gardens, KolkataWednesday 16th May 2018Mumbai Indians v Kings XI Punjab Match 50, 20:00 IST (14:30 GMT), Wankhede Stadium, MumbaiThursday 17th May 2018Royal Challengers Bangalore v Sunrisers Hyderabad Match 51, 20:00 IST (14:30 GMT), M. Chinnaswamy Stadium, BengaluruFriday 18th May 2018Delhi Daredevils v Chennai Super Kings Match 52, 20:00 IST (14:30 GMT), Feroz Shah Kotla Ground, DelhiSaturday 19th May 2018Rajasthan Royals v Royal Challengers Bangalore Match 53, 16:00 IST (10:30 GMT), Sawai Mansingh Stadium, JaipurSunrisers Hyderabad v Kolkata Knight Riders Match 54, 20:00 IST (14:30 GMT), Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium, HyderabadSunday 20th May 2018Delhi Daredevils v Mumbai Indians Match 55, 16:00 IST (10:30 GMT), Feroz Shah Kotla Ground, DelhiChennai Super Kings v Kings XI Punjab Match 56, 20:00 IST (14:30 GMT), M. A. Chidambaram Stadium, ChennaiTuesday 22nd May 2018TBC v TBCQualifier 1, 20:00 IST (14:30 GMT), Wankhede Stadium, MumbaiWednesday 23rd May 2018TBC v TBCEliminator, 20:00 IST (14:30 GMT), TBC, TBCFriday 25th May 2018TBC v TBCQualifier 2, 20:00 IST (14:30 GMT), TBC, TBCSunday 27th May 2018TBC v TBCFinal, 20:00 IST (14:30 GMT), Wankhede Stadium, Mumbai